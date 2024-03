La città cambia volto grazie ai fondi del Pnrr: sopralluogo del sindaco nei cantieri

Aprilia cambia volto grazie ai fondi del Pnrr; sono diversi i cantieri aperti in città per una serie di interventi he sono in corso per dotarla di servizi e di strutture adeguate. E proprio per fare il punto della situazione e per verificare l’andamento dei lavori, questa mattina il sindaco Lanfranco Principi e l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni hanno effettuato un sopralluogo presso i cantieri aperti per la realizzazione delle opere finanziate con i fondi del Pnrr.

Tra gli interventi già in corso di realizzazione, la ristrutturazione dei locali al piano terra della sede comunale di piazza Roma, che una volta ristrutturati ospiteranno un museo civico; la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione presso il parco Europa di via Francia; la realizzazione del nuovo depuratore a servizio della frazione periferica di Campoverde; l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’area fiere di Campoverde.

Tra le opere già ultimate nell’ambito della rigenerazione urbana, la rifunzionalizzazione dell’area comunale di via Orazio, trasformata in un parco pubblico e area gioco per bambini. “I lavori procedono spediti – ha commentato il sindaco Lanfranco Principi– e ci consegneranno una città trasformata. Si tratta di interventi di varia natura, grazie ai quali avremo una città più sicura, dotata di servizi primari ad oggi assenti e con più spazi da destinare alla cultura”.

“Oltre alla pubblica illuminazione che renderà più sicuro il parco Europa - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni- nel quartiere Toscani a breve appalteremo i lavori per la ristrutturazione degli immobili di proprietà dell’ente. Gran parte dei finanziamenti riguarda il quartiere Campoverde, dove oltre agli interventi finanziati abbiamo provveduto a installare 80 nuovi cartelli della segnaletica verticale. La cultura rappresenta una priorità e i lavori in corso ci consegneranno tra 18 mesi un nuovo spazio museale a beneficio della città. Siamo concentrati a lavorare sodo per portare a casa dei risultati concreti”.