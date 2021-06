Pontinia, in arrivo 24 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

Pontinia avrà 24 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sta infatti partendo la gara per la realizzazione dell’intervento in via Bachelet per un importo complessivo di due milioni e 680 mila euro.

"Questo intervento - spiega il presidente di Ater Latina, Marco Fioravante - utilizza parte degli 11 milioni e 700 mila euro di fondi regionali destinati alla nostra provincia. Abbiamo scelto di utilizzare i finanziamenti in aree come Pontinia in forte espansione demografica con domanda di edilizia pubblica molto forte".

Il progetto prevede una differente tipologia di appartamenti in modo da dare risposte a piccoli nuclei familiari, utilizza le tecnologie disponibili per ottimizzare l'efficienza energetica di ogni singola unità abitativa. Ater Latina ha fatto della cultura dell'efficientamento energetico e della semplicità di gestione il riferimento dei suoi interventi di edilizia nuova, come a Pontinia, e di gestione del patrimonio esistente.

Il bando è già stato pubblicato e in tempi brevi sarà definito l'affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. "Abbiamo lavorato - aggiunge Fioravante - in sinergia positiva con la Regione Lazio".

"Ater Latina - sottolinea il direttore Paolo Ciampi - ha lavorato in una fase delicata, come l'emergenza Covid mantenendo intatti i livelli operativi e di questo vorrei ringraziare i nostri tecnici e il personale tutto".