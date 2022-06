Primo consiglio comunale a Ponza dopo le elezioni, nominata la nuova Giunta dell'isola

Primo consiglio comunale per il Comune di Ponza dopo le elezioni del 12 giugno scorso che hanno decretato la vittoria di Francesco Ambrosino, nuovo sindaco dell'isola. Il primo cittadino ha ringraziato la cittadinanza per la fiducia dimostrata, ribadendo la propria disponibilità e quella di tutta l'amministrazione nei confronti dei cittadini e l'impegno al servizio della comunità. Ha poi elencato i punti focali all?ordine del giorno, già parte integrante del programma politico della lista ?Cambiamo il Vento? e infine ha prestato giuramento sulla Costituzione.

?Ci auguriamo che in questi cinque anni vi sia partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica - ha dichiarato Ambrosino - perché è per noi fondamentale per raccogliere proposte e idee e portare l?isola verso un futuro migliore, per noi e per i nostri figli. Per poter lavorare bene per l?isola, non serve essere all?interno della Giunta, ma ognuno, che sia consigliere, assessore o delegato esterno, può fare la propria parte. La nostra azione amministrativa - ha agigunto - punterà ad un?opera unita e univoca per il bene dell?Isola di Ponza. Non esistono più partiti politici differenti, dal 12 giugno la campagna elettorale è conclusa, e ora dobbiamo lavorare insieme per portare l?isola di Ponza verso la crescita"

Il primo cittadino ha poi sciolto la riserva nominando la nuova Giunta: Giuseppe Feola, sarà vicesindaco assessore al demanio e portualità; Giuseppe Mazzella, assessore all?edilizia e cimitero; Maria Claudia Sandolo assessore al Bilancio, contenzioso e personale; Giuseppina Aversano assessore alla Cultura, scuola e politiche sociali; Danilo D?Amico, consigliere con delega ai Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e Parco; Scarogni Umberto, consigliere con delega al Pai, trasporti marittimi e pesca; Mariano De Luca, consigliere con delega al Commercio e turismo; Silverio Campana, consigliere con delega al decoro urbano e pesca; Silverio Avellino delegato del sindaco a Pai, zps, sic e coordinamento con zona Le Forna; Silverio Scotti, delegato del sindaco a teatro, eventi e associazionismo; Tommaso Nocerino, delegato del sindaco a territorio e Zannone; Salvatore Taglialatela, delegato del sindaco al Tpl e mobilità; Ferdinando Femiano, delegato del sindaco per reperimento fondi, rappresentanza istituzionale, promozione e addetto alle pubbliche relazioni; Biagio Rispoli, delegato del Sindaco per lo sport; Giuseppe Mazzella, delegato del sindaco all?ambiente; Silverio Migliaccio delegato del sindaco per eventi.

Al termine delle nomine, parole di sostegno sono arrivate da parte di Pompeo Porzio, esponente dell?opposizione ?Volevo fare i miei migliori auguri al sindaco e agli assessori, e comunicare pubblicamente che le proposte presentate in consiglio comunale, formulate per il bene di Ponza, verranno accolte con grande piacere e supportate da tutta l'opposizione?. "Da parte nostra - ha concluso il sindaco - non ci sarà mai ostruzionismo, tutte le decisioni importanti per Ponza saranno prese in accordo, affinché quest?isola fiorisca nuovamente, dobbiamo lavorare unendo tutte le forze e agendo come una squadra e non come singoli".