Partono i lavori per il dragaggio di Rio Martino, Fare Latina: "Ora il ripascimento del litorale"

Il Comune di Latina avvia le procedure per l'intervento emergenziale finalizzato al ripristino del passo marittimo di Rio Martino. “La soddisfazione più grande è vedere la concretizzazione di una iniziativa, tanto voluta quanto condivisa, e averlo potuto fare grazie ad un grande lavoro di squadra tra Istituzioni e cittadini", commenta a caldo Angelo Conti, presidente dell'associazione Latina Città di Borghi e di Mare costola operativa di Fare Latina e del Polo del Fare.

Il prossimo passo sarà l'approvazione del progetto esecutivo e l’avvio dei lavori in piena coerenza con il Protocollo firmato con la Regione Lazio. "L’Associazione - si legge ancora in una nota firmata del presidente dell'Associazione Angelo Conti - si è prodigata in questi mesi ad analizzare il contesto e

le necessità dei pescatori per poi organizzare due incontri pubblici con il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia e gli altri enti che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa del 2018 al fine di sollecitare un pronto intervento. Il Protocollo stabilisce le linee guida per la gestione sostenibile e la valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il Comune di Latina e quello di Sabaudia soggetto ad erosione ed è focalizzato sul dragaggio sistematico dei canali e l’utilizzo dei sedimenti sabbiosi per il ripascimento del litorale maggiormente soggetto a erosione a causa delle correnti e delle maree".

“Raggiunto il primo obiettivo di consentire il libero transito ai pescatori di Rio Martino - aggiunge Alberto Riva, del dipartimento Borghi, Marina e sicurezza dell'associazione - dovremo tutti supportare in ogni modo l’amministrazione e concentrarci sulla seconda fase relativa al ripascimento del litorale utilizzando la sabbia che per effetto naturale tende ad accumularsi verso sud con un impatto devastante non solo sull'erosione delle spiagge ma anche sull’insabbiamento dei canali impedendo il transito delle imbarcazioni e lo scambio di acqua mare-laghi”,