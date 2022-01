Tre milioni e 800mila euro per riqualificare 16 presidi culturali del Lazio. Due progetti nel sud pontino

Poco meno di 4 milioni di euro per riqualificare luoghi di cultura in tutte le province del Lazio. L'annuncio è del govenatore Nicola Zingaretti: "Il Lazio è terra di cultura e bellezza. Per questo, continuiamo a investire per salvaguardare e promuovere l’immenso patrimonio artistico e architettonico del nostro territorio. Con circa 3,8 milioni di euro sono 16 i presidi culturali che verranno riqualificati".

I siti che verranno riqualificati

Questo l'elenco dei siti che verranno riqualificati. Tre sono in provincia di Roma, tra cui la riqualificazione del "Parco Barberini" di Palestrina. Sette in provincia di Frosinone, tra cui i progetti “Immersive Caves” nel Monumento naturale Grotte di Falvaterra e Rio Obaco e “La cultura dell'acqua - Sant'Elia fiume d'arte” della Biblioteca Comunale di Sant’Elia Fiumerapido. Due in provincia di Latina, con il recupero del Porticciolo romano di Gianola a Formia e l’intervento di adeguamento della biblioteca "Luigi Raus" di Minturno. Due in provincia di Rieti, con il progetto di valorizzazione dell'area archeologica "Terme di Tito" di Castel Sant'Angelo e gli interventi di efficientamento e adeguamento funzionale della Biblioteca comunale di Vacone. Due in provincia di Viterbo, vale a dire l’allestimento del nuovo centro civico “Piersanti Mattarella” a Capranica e gli interventi sull’edificio storico Ex ospedale Ruspoli a Vignanello destinato a ospitare “diVINO”, il Museo del vino dei Colli Cimini". Zinaretti ha anche annunciato possibili ulteriori stanziamenti.

Le parole di Zingaretti

"Dal 2019 a oggi, abbiamo messo a disposizione in totale 24,7 milioni per la riqualificazione di 110 Luoghi della cultura distribuiti in tutte le province del Lazio. Proseguiamo, dunque, lungo la strada intrapresa negli scorsi anni e investiamo per dare nuova vita e permettere a tutte e tutti la riscoperta di questi luoghi straordinari. Tra quelli già finanziati ci sono: a Colleferro la Biblioteca Civica e l’Archivio Morandiano; a Latina il Museo civico Duilio Cambellotti, a Priverno il Museo della Matematica o a Marta e Piedimonte san Germano le nuove biblioteche. Da non dimenticare anche i progetti in fase di chiusura lavori, tra cui gli interventi alla Biblioteca Comunale di Sacrofano e al Museo archeologico Villa di Traiano di Arcinazzo Romano e l’area archeologica di Aquinum a Castrocielo", ha concluso il presidente Zingaretti.

Da dove arrivano questi fondi?

Si tratta di un avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio, pubblicato lo scorso giugno. Era rivolto a musei, biblioteche e archivi storici pubblici (sia accreditati nelle organizzazioni regionali, sia in possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento) ma anche privati (solo se accreditati), aree archeologiche, oarchi archeologici e complessi monumentali. Altri luoghi della cultura ancora da istituire e che avessero fatto richiesta di finanziamento per poter aprire al pubblico. Potevano presentare domanda sia i proprietari delle strutture che i gestori i quali hanno potuto richiedere un contributo fino a un massimo di 300 mila euro (e comunque non oltre l’80% del costo complessivo per i soggetti pubblici e il 50% per i privati. Per le richieste presentate da comuni con meno di 15 mila abitanti e in dissesto finanziario è stato previsto il 100% della copertura dei costi) per diverse tipologie di interventi quali: manutenzione, miglioramento dell’accessibilità e fruibilità, sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali, impiantistica, restauro ma anche interventi di arte contemporanea da realizzare all'interno dei luoghi della cultura, sia negli spazi interni che negli spazi loro antistanti.