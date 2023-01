Roma-Latina, il Ministero delle Infrastrutture accelera sull’autostrada. Arriva Matteo Salvini

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accelera sull’autostrada Roma-Latina. Il dicastero guidato da Matteo Salvini, come si legge in una nota, infatti, ha proposto “un’intesa con la Regione Lazio finalizzata a individuare un commissario ad hoc”.

L’obiettivo, viene spiegato ancora, è quello di “tagliare la burocrazia e velocizzare gli interventi, come da filosofia del vicepremier e ministro Matteo Salvini, ascoltando le esigenze degli enti locali”.

E proprio il ministro delle Infrastrutture sarà a Latina martedì 24 gennaio per un incontro presso la sede della Camera di Commercio. “Un momento di confronto con il sistema economico locale per lo sviluppo delle infrastrutture del territorio Frosinone-Latina - spiega l presidente dell’Ente Giovanni Acampora -. L’evento, alla luce della legge di Bialncio con cui è stata prevista l’istituzione di un commissario straordinario per la realizzazione della Roma-Latina, è promosso al fine di condividere i fabbisogni espressi dal sistema imprenditoriale locale circa la realizzazione della suddetta opera e della Cistern-Valmontone, nonché il potenziamento delle infrastrutture di collegamento tra le province di Frosinone e Latina”.

Immediata la reazione anche dei leghisti pontini. “Finalmente la Roma-Latina si sblocca con la concretezza di Matteo Salvini e della Lega al Governo’'ha commentato il senatore Claudio Durigon, coordinatore regionale del Lazio della Lega, a cui ha fatto eco la deputata Giovanna Miele. “Grazie a Matteo Salvini i 'clamorosi errori sulla Roma-Latina' che lamentava proprio D'Amato pochi giorni fa verranno finalmente risolti - ha detto -. In 10 anni Zingaretti non si è dimostrato incisivo nei processi e decisivo nella realizzazione di una infrastruttura strategica e vitale per tutta la Regione. Con la Lega al governo, invece, si cambia passo”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche gli interventi dei candidati pontini della Lega alle prossime elezioni regionali. “Dopo oltre dieci anni di impasse dovuti al tergiversare di Zingaretti e alle errate procedure scelte dalla Regiona Lazio amministrata dalla sinistra, ora grazie a Matteo Salvini e alla Lega si può finalmente procedere con concretezza verso la realizzazione della Roma Latina. Un'opera fondamentale per la nostra provincia, così come la Pedementona Formia - Cassino su cui una volta al Governo della Regione Lazio dovremo lavorare da subito con il nuovo Presidente Francesco Rocca ha detto Massimiliano Carnevale. “Con Matteo Salvini c'è il superamento dell'impasse sulla Roma-Latina, dopo aver perso anni preziosi con la giunta Zingaretti - ha aggiunto Angelo Tripodi -. È stata fatta saltare la gara per non seguire le indicazioni del Consiglio di Stato e ora l'iter riparte. La Lega ha dimostrato ancora una volta di volere fortemente questa infrastruttura vitale per il Lazio, ma anche le altre opere essenziali come la Pedemontana Formia-Cassino. Meno burocrazia, sì agli investimenti’'