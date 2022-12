Autostrada e Pedemontana, Salvini: “Un incontro a Latina per parlare delle infrastrutture”

L’autostrada Roma-Latina, la Cisterna-Valmontone e anche la Pedemontana: questi alcuni dei temi che sono stati affrontati nel corso di un incontro che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha avuto nei giorni scorsi a Bruxelles con i parlamentari della Lega Gruppo ID, tra cui Matteo Adinolfi.

Salvini era a Bruxelles per un incontro con tutti i ministri dei trasporti Ue e il commissario ai trasporti, poi ha si è confrontato con il gruppo ID Lega e ha ascoltato un resoconto del lavoro in Europarlamento spiegando gli interventi prioritari che l’Italia intende fare per le infrastrutture. “Nel mio intervento - ha spiegato Adinolfi - ho chiesto al ministro Salvini lo sblocco dell’autostrada Roma-Latina e un celere iter per la bretella Cisterna-Valmontone. Poi ho illustrato al ministro le difficoltà di collegamento tra Latina e Frosinone e di come sarebbe utile avere una nuova arteria che colleghi le due province, così come la ripresa del progetto della Pedemontana di Formia. Salvini si è mostrato interessato e disponibile a un incontro da svolgersi direttamente a Latina per affrontare i nodi delle infrastrutture”.

Lo stesso ministro delle Infrastrutture e vice premier si è intrattenuto poi con Adinolfi con il quale si è complimentato per l’archiviazione in riferimento all’inchiesta della Dda di Roma per un’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso che lo aveva visto coinvolto. “Inoltre - ha aggiunto l’europarlamentare pontini - Salvini ha ribadito la necessità di un mio intervento diretto nella campagna elettorale per la regione Lazio oltre che nei tre comuni che vanno al voto in provincia Terracina Aprilia e sopratutto Latina. Non posso che essere orgoglioso e lusingato di questo e ribadisco che sarò in prima linea con passione e determinazione a sostengono dei candidati del Centrodestra alle regionali e alle comunali”.