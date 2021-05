Sabaudia, chiuso il sentiero “Da Moravia”: interrogazione di Forte in Regione

E’ intervenuto anche il consigliere regionale del Pd Enrico Forte sul caso della chiusura del sentiero a tutti noto come “Da Moravia” a Sabaudia, così soprannominato dal momento che si trova di fianco a quella che era stata la villa del celebre scrittore nella città delle Dune. Caso che è stato sollevato dall’associazione locale "Il Fortino” che nei mesi ha presentato diversi esposti ai diversi Enti, a cui ha fatto seguito anche una petizione online contro proprio la chiusura dell’accesso allo storico sentiero che porta sul lungomare di Sabaudia da parte di un privato.

Il consigliere regionale pontino ha presentato per questo un’interrogazione in Regione, protocollata ieri, per chiedere “quale azione intenda mettere in atto l'Ente per ripristinarne l'accesso, per consentire la libera fruizione a tutti i cittadini”.

“A segnalare la chiusura del passaggio - ricostruisce l’esponente pontino del Pd - è stata l'associazione il Fortino di San Felice che da anni si adopera per la tutela del patrimonio storico ambientale e paesaggistico. La discesa al mare ora chiusa a tutti per volontà di un privato, il proprietario di una villa sul litorale di Sabaudia, è un percorso conosciuto a molti per la sua bellezza e per il suo valore evocativo e sino ad oggi era stato sempre accessibile.

Lo scrittore Alberto Moravia era molto legato a quella discesa sull'arenile, lì era solito ammirare lo splendido paesaggio, lì sostava con Pasolini e Dacia Maraini e lì ha scritto molte delle sue pagine della cultura italiana, testimoniando per sempre la bellezza dei luoghi della nostra provincia a livello nazionale. Un luogo antropologicamente importante - conclude Forte - che non può essere negato a tutti per volontà di un privato e che invece deve essere valorizzato al meglio”.