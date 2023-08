Erosione costiera a Sabaudia, il sindaco: "Subito interventi strutturali con la Regione capofila"

Il litorale di Sabaudia continua ad essere colpito da fenomeni erosivi sempre più accentuati, arrecando danni non solo all'habitat naturale ma anche agli operatori balneari. “È fondamentale che la Regione Lazio assuma il ruolo di ‘capofila’ per avviare interventi strutturali urgenti ed essenziali - ha dichiarato il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca - Gli sforzi dovranno essere indirizzati verso la mitigazione dell'azione erosiva attraverso l'installazione di barriere soffolte, considerato che gli interventi di ‘ripascimento morbido’ si sono rilevati scarsamente efficaci, e l'implementazione di soluzioni di ingegneria naturalistica per consolidare l'ambiente dunale, mettendo a dimora essenze arboree autoctone per contenere la dispersione di sabbia. Dovranno essere inoltre adottate misure per la manutenzione e la riqualificazione dei canali adduttori ai laghi costieri, affrontando subito criticità come il cedimento del canale di Caprolace”.

L'amministrazione comunale, insieme ad altri enti locali costieri, ha già condiviso con la Regione le valutazioni necessarie per individuare interventi efficaci per contrastare il fenomeno dell'erosione. La XII commissione del Consiglio Regionale, presieduta da Nazareno Neri, ha infatti recentemente avviato un dialogo con i sindaci dei comuni rivieraschi. “Nell'ottica di affrontare tempestivamente questa sfida e risolvere definitivamente il problema dell’erosione - conclude il primo cittadino di Sabaudia - auspico che gli enti sovracomunali, in collaborazione con i Comuni interessati, avviino il percorso di progettazione e realizzazione delle opere necessarie”.