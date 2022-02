Rifiuti a Baia d’Argento, il sindaco firma le ordinanze per la rimozione e il ripristino dei luoghi

Il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ha emesso le ordinanze per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in zona Baia d’Argento. Con tali provvedimenti si chiede alla proprietà dei terreni di dare avvio con urgenza, mediante ditte autorizzate, al recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati, alla messa in sicurezza mediante isolamento di quelli pericolosi speciali, evitando il rischio di contaminazione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica degli atti.

Resta inteso, precisano dal Comune, che l’Amministrazione, qualora i titolari dei terreni non provvedano al rispetto delle ordinanze, avvierà l’iter per la bonifica dei luoghi richiedendo il risarcimento delle spese sostenute.

“I provvedimenti presi - sottolinea l'assessore all’Ambiente Gianpiero Macale - giungono a chiusura di un periodo di accertamenti da parte delle autorità competenti e a seguito degli ultimi sopralluoghi eseguiti dal Comando di Polizia locale su input del sindaco. A dare il via alle verifiche alcune segnalazioni da parte di cittadini e delle associazioni ambientaliste del territorio che ringrazio vivamente per la collaborazione e l’alto senso di responsabilità: lo stesso che esorto ad adottare ad ogni cittadino, al quale chiedo altresì di avere sempre una condotta rispettosa del nostro prezioso ambiente, segnalando ogni abbandono o comportamento scorretto. Un territorio più bello e pulito passa necessariamente attraverso il senso civico e quel concetto di cittadinanza attiva che porta a collaborazioni diversificate anche e soprattutto nel rispetto del patrimonio ambientale che ci è stato affidato e che abbiamo il dovere morale di tutelare”.