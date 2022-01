Sermoneta: illuminazione con pannelli fotovoltaici sulla pista ciclabile di via Le Prate

La pista ciclabile di via Le Prate a Sermoneta sarà illuminata con pannelli fotovoltaici e consentirà l’attività sportiva e le passeggiate anche durante le ore serali e notturne: è stato approvato il progetto per l'installazione dei punti luce lungo tutto il tracciato della pista ciclabile, che parte dall'intersezione con via Giovanni Falcone e arriva fino a via Monticchio, collegandosi con la borgata, il centro civico e l'ufficio postale.

“L'ufficio tecnico comunale sta predisponendo gli atti per la gara d'appalto per l'affidamento del cantiere - spiegano dal Comune -. L’illuminazione, garantita da energia ‘green’ con l'impiego di pannelli fotovoltaici, garantirà anche maggiore sicurezza al traffico lungo via dell’Irto nelle ore notturne”.

Il progetto rientra nelle azioni avviate dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e incentivare la mobilità sostenibile sul territorio: “la pista ciclabile illuminata infatti si aggiunge al progetto già approvato dal Comune per la realizzazione dei marciapiedi sul tratto di via dell’Irto dal semaforo di via Le Pastine alla scuola primaria, per garantire spostamenti sicuri ai pedoni tra la stazione ferroviaria, il centro commerciale, la scuola, il centro civico e la chiesa di San Tommaso D’Aquino. Anche per i marciapiedi è in corso di pubblicazione la gara d’appalto. L’impegno dell’amministrazione continuerà con la ricerca di finanziamenti europei per prolungare la pista ciclabile fino all’area mercato e chiudere l’anello con via dell’Irto”.

“Sarà un 2022 di cantieri – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti – dedicati alla sicurezza stradale e a nuovi servizi per la collettività”.