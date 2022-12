Mercato di Monticchio, il Comune punta ai fondi regionali

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di Sermoneta per rendere l’area mercato di Piedimonte-Monticchio ancora più funzionale alle esigenze di commercianti e utenti.

Dopo aver ottenuto un finanziamento di circa 200 mila euro per un primo intervento – per il quale sta proseguendo l’iter progettuale per poter iniziare i lavori al più presto – l'amministrazione ha presentato una nuova richiesta di finanziamento alla Regione nell’ambito del Bando per la riqualificazione delle aree commerciali del Lazio, per ulteriori interventi di migliorare ulteriormente l’organizzazione e la fruibilità del mercato.

«Il progetto - spiega l’assessore al commercio Mariangela Screti - è stato condiviso con le sigle sindacali dei commercianti ambulanti di Confcommercio e Confesercenti, che ringraziamo per la grande collaborazione ancora una volta dimostrata, in pieno spirito costruttivo e con le quali c’è un dialogo e un confronto costante».

Nello specifico, è stata prevista la realizzazione di condotte per il convogliamento delle acque bianche e la realizzazione di piazzole con materiale drenante ed ecosostenibile a disposizione delle attività non alimentari, in continuità con l’altro progetto già finanziato per la parte alimentare del mercato.

Il lavoro di progettazione per presentare il progetto in Regione ha visto coinvolti gli uffici Urbanistica, Lavori pubblici e Commercio in un lavoro di squadra insieme all’amministrazione comunale. «Continuiamo a lavorare - conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli - perché il nostro mercato settimanale possa continuare a essere un fiore all’occhiello, nell’interesse di tutti: ambulanti e cittadini».