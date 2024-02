“Sorella Acqua”: a Latina gli Stati generali del Turismo e del Mare con il ministro Musumeci

“Sorella Acqua”: questo il titolo del convegno che l’amministrazione comunale di Latina ha organizzato per venerdì 16 febbraio al teatro D’Annunzio. Si tratta di un appuntamento degli Stati generali del Turismo e del Mare con la partecipazione del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci. Sarà presente anche la Regione Lazio, con il presidente Francesco Rocca, il sup vice Roberta Angelilli, con delega allo Sviluppo economico, gli assessori Elena Palazzo, Fabrizio Ghera, Giuseppe Schiboni e Pasquale Ciacciarelli.

Nel corso della giornata, con inizio dei lavori alle 10.30 e le conclusioni previste intorno alle 17, sarà fornita una visione sull’inquadramento storico, ambientale e sociale circa le risorse acqua e mare, per poi affrontare le prospettive in termini di blue economy, sostenibilità e difesa della costa che apriranno il dibattito con i sindaci di Aprilia, Terracina e Gaeta e le associazioni d’impresa.

“Latina – spiega il sindaco Matilde Celentano – vuole entrare nel ruolo che le spetta di diritto, quello di città capoluogo della provincia di Latina, per promuovere un nuovo corso di sviluppo dell’intero territorio pontino. Vogliamo farlo partendo dall’acqua, perché è quello l’elemento che più di ogni altro e meglio di ogni altro ci rappresenta. Questa terra è stata sottratta alla palude e oggi può vivere grazie ad un complesso sistema idraulico che ci protegge. Latina ha il mare, ed è da qui che dobbiamo partire per reinvestire una prospettiva di sviluppo turistico, ambientale e culturale”.

Con il coinvolgimento della regia istituzionale dei diversi assessorati della Regione Lazio e con il Piano del mare proposto dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, il sindaco Celentano promuove un nuovo corso che “restituisca alla provincia di Latina la posizione che merita in ambito turistico e dunque sul fronte dell’imprenditoria che cresce e si sviluppa lungo le direttrici dell’uso sostenibile del mare, nel segno del rispetto e della tutela di uno dei beni più importanti, la risorsa acqua”.

“Sorella Acqua”: il convegno al D’Annunzio

Ad aprile i lavori saranno i saluti della sindaca Matilde Celentano, del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e del Prefetto di Latina Maurizio Falco; interverranno poi tra i relatori anche Tullio Corbo, direttore generale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest; Massimo Amodio, presidente della Fondazione Caetani; il vescovo di Latina monsignor Mariano Crociata; Antonello Testa, delegato Ccia Frosinone- Latina per l’azienda speciale InforMare; l’assessore alla Marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco; il professore Giuseppe Bonifazi, prorettore dell’università Sapienza; Piepaolo Pontecorvo, presidente Unindustria Latina; Pierantonio Palluzzi, presidente Ance Latina; Marco Picca, presidente Federlazio Latina; Pierpaolo Olivetti, presidente Impresa Latina e Giovanni Acampora Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina.