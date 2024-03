Strade: accordo tra Provincia e Comuni di Formia, Itri e Terracina per tre interventi. Quali sono

Iniziative integrate, mirate al potenziamento della viabilità delle strade comunali collegate o a servizio alla viabilità provinciale: questo l’obiettivo dei tre protocolli di intesa che questa mattina il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha firmato con tre Comuni, quelli di Formia,Terracina e Itri, rappresentati rispettivamente dai primi cittadini Gianluca Taddeo e Francesco Giannetti, e dal vicesindaco Giuseppe De Santis.

I protocolli d’intesa

I protocolli mirano ad aiutare le municipalità che non hanno la disponibilità finanziaria per effettuare gli interventi idonei per la sicurezza dell’intera rete provinciale.“L’approvazione dei protocolli d’intesa giunge al termine di un lungo processo di confronto con i sindaci ed è il risultato del lavoro tecnico svolto per mesi dagli uffici provinciali - ha commentato con soddisfazione il presidente Stefanelli -. Ringrazio tutte le parti coinvolte per la firma di uno strumento prezioso che ci consente di sostenere i Comuni, integrando le opere già pianificate o in corso di realizzazione. Questo dimostra ancora una volta come la Provincia voglia essere vicina alle amministrazioni locali, impegnandosi concretamente con azioni mirate e coordinate. Le aree oggetto d’intervento si configurano come punti sensibili e richiedono un trattamento strategico al fine di razionalizzare e potenziare la viabilità. Per questo motivo, i protocolli e le opere che ne seguiranno avranno un impatto importante sulla vivibilità e mobilità provinciale, con benefici anche per le attività economiche connesse. È importante saper agire sulla quotidianità e le necessità dei territori, con interventi strategici, che non devono attendere solo alle mere sfere di competenza, ma rispondere anche al debito morale di una ente come la Provincia, che si pone di essere un punto di riferimento per i Comuni.”

I tre interventi

L’azione rientra nelle politiche territoriali per le infrastrutture e la sicurezza stradale promosse dalla Provincia per migliorare la sicurezza della circolazione per dare seguito agli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo finanziati a sei piccoli Comuni lo scorso anno. Nel dettaglio gli interventi riguarderanno la razionalizzazione nel territorio di Itri dell’intersezione tra la strada provinciale 105 Itri -Sperlonga e la strada di collegamento all’area artigianale di Licciano e la messa in sicurezza della strada provinciale Formia – Maranola -Castellonorato nel a Formia e la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Sisto nel tratto già strada provinciale Badino a Terracina.

Il nuovo ponte sul Sisto

In particolare il protocollo per il nuovo ponte sul Sisto vedrà la firma dei Comuni di Terracina e San Felice Circeo, di Anas e Prefettura con la Provincia di Latina che “intende dare continuità agli interventi realizzati, contribuendo alla sostituzione dell’attuale ponte temporaneo sul fiume Sisto con una struttura definitiva che risponda alle necessità di sicurezza e sviluppo del territorio. Infatti, si tratta di un asse importante ai fini del supporto allo sviluppo dell’economia del mare, in particolare nel settore turistico, nonché fondamentale ad assicurare il transito dei mezzi di soccorso per gli interventi lungo l’area costiera”.

L’intervento sulla provinciale Itri Sperlonga

L’ altro intervento strategico riguarda invece l’area artigianale della località denominata “Licciano”, sulla strada provinciale Itri Sperlonga, nella quale sono presenti molteplici attività commerciali oltre che produttive. È un’area sensibile che per l’intenso traffico di mezzi pesanti richiede una duplice azione di potenziamento e messa in sicurezza dell’intersezione. Al momento, l’intersezione non raggiunge gli standard di sicurezza a causa della differenza di quota dell’asse stradale e della scarsa visibilità che ne consegue.

La provinciale Formia-Maranola-Castellonorato

Ultima aerea interessata dagli interventi è il territorio di Formia attraversato dalla strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato, arteria di collegamento tra il centro della città e le frazioni densamente popolate di Maranola-Trivio e Castellonorato, che immette in una strada provinciale. Lo stato fortemente alterato del piano viario richiede un intervento congiunto per il ripristino dei parametri di sicurezza.