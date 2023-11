Tripodi lascia la Lega e in Regione approda nel Gruppo Misto: “Momento di riflessione”

Il consigliere regionale pontino Orlando Angelo Tripodi lascia la Lega. La decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 novembre. Tripodi al momento confluisce nel Gruppo Misto, di cui diventerà ora capogruppo.

"Mi piace stare in un partito in cui si condivide e si fa gioco di squadra, si dà il giusto valore a chi da prima sta dentro un partito” ha dichiarato Tripodi attravreso una nota ufficiale. "In Consiglio regionale non riuscivo più a lavorare in comune accordo con i miei colleghi leghisti, dunque ho preso questa decisione: in questo momento sono nel Gruppo Misto ma principalmente sono un consigliere del governatore Francesco Rocca" ha aggiunto l'esponente pontino alla Pisana confermando la frattarura con il partito di Matteo Salvini.

"Ringrazio Matteo Salvini e Claudio Durigon, abbiamo lavorato molto e bene, ma poi come accade tra fidanzati c’è bisogno di una pausa di riflessione se non ci si comprende più. Rimango a disposizione di tutti, per me e per i miei valori, l’amicizia e il fattore umano vanno oltre le questioni politiche”. Uscendo dalla Lega lascia alla Pisana gli altri due consiglieri, il vicepresidente Pino Cangemi e la capogruppo Laura Cartaginese.

Tripodi era stato eletto con la Lega alla Pisana nel febbraio scorso e anche alle regionali del 2018.