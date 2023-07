Urbanistica: tavolo tecnico permanente in Comune con i professionisti

Pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana: è stato istituito ieri, con una prima riunione operativa, il tavolo tecnico permanente di confronto tra l’amministrazione comunale di Latina e gli Ordini e Collegi professionali.

“La collaborazione con le professionalità del territorio - ha spiegato la sindaca Matilde Celentano – nasce dalla necessità di fare rete per rispondere, con rapidità e in maniera qualificata, ai bisogni della città e al suo rilancio economico. Idee e progetti, condivisi dal tavolo, saranno valutati in un’ottica di pianificazione urbanistica ma anche per ridare funzioni agli edifici pubblici in disuso e per riqualificare spazi comuni”.

“Il contributo offerto da tecnici professionisti – ha affermato l’assessora al ramo Annalisa Muzio – è per noi una ricchezza. Ne abbiamo la necessità impellente, per togliere Latina dall’immobilismo, usando pragmatismo. Il tavolo permanente si riunirà mensilmente. Dopo questa prima riunione operativa abbiamo già calendarizzato la prossima, che avrà luogo il 27 luglio alle 16. All’ordine del giorno la riqualificazione del centro storico e dei borghi, con prospettive di interconnessione per ‘avvicinare’ il centro alle periferie tenendo conto di peculiarità e identità territoriali”.

Nel corso della riunione, l’amministrazione comunale ha recepito la proposta degli Ordini e dei Collegi presenti di ampliare il tavolo ad altre professioni: “Faranno parte del tavolo – ha concluso Muzio – anche gli agronomi e i geologi”. Il contributo offerto dai tecnici del tavolo, fanno sapere dal Comune, sarà inoltre esteso alle tematiche che riguardano il decoro urbano e l’istituzione di comunità energetiche.

Hanno preso parte all’iniziativa, organizzata presso l’assessorato all’Urbanistica alla presenza non solo della prima cittadina ma anche e dell’assessora al ramo Annalisa Muzio, l’architetto Massimo Rosolini, presidente dell’Ordine degli architetti; gli ingegneri Luca Di Franco, Antonio Ficarola e Fabrizio Ferracci, rispettivamente presidente, vice presidente e segretario dell’Ordine degli ingegneri; i geometri Alessandro Grammatico e Marco Macali, consiglieri del Collegio Geometri; Guido Massarella, Domenico Di Mambro e Antonio Di Carlo, presidente, vice presidente e segretario dell’Ordine dei periti industriali. Con loro gli architetti del Comune, il dirigente Stefano Gargano e la funzionaria Patrizia Marchetto del Suap-Sue, e Antonio Campagna, capo Uoc Antiabusivismo-condono.