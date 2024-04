Le notizie più importanti di oggi 14 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo di questa domenica 14 aprile attraverso le storie e le notizie più importanti che hanno interessato Latina e il resto della provincia pontina.

- Un autoarticolato si è incendiato questo pomeriggio sulla Monti Lepini nel territorio del comune di Prossedi probabilmente a causa di un corto circuito. L'autista ha fatto in tempo a parcheggiare il mezzo in una piazzola di un distributore e a mettersi in salvo. Un vigile del fuocoi sarebbe invece rimasto ferito durante lo spegnimento delle fiamme e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti. Il mezzo è andato completamente distrutto.

- Una delle tre attività presenti nel centro commerciale di via del Lido, Maury's, ha aperto i battenti registrando peraltro un buon accesso di clienti nel corso della giornata di sabato. L'intera struttura era stata posta sotto sequestro dalla Procura poi il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dei titolari dissequestrando tutto. Resta aperto il nodo dei passi carrabili maMaury's ha utilizzato quello su via del Lido sul quale è competente il Comune aprendo il negozio al pubblico.

- Un incendio ha distrutto parte di uno stabilimento balneare nella serata di ieri, sabato 13 aprile. Il rogo si è sviluppato in via del Porto, a Sperlonga dove le fiamme hanno distrutto una parete in legno e causato danni all’interno della cucina della struttura balneare. All'origine probabilmente un corto circuito del quadro elettrico.

- Hanno venduto un’abitazione priva di concessione edilizia ma sono stati scoperti e denunciati per truffa e falso ideologico. E’ accaduto a Monte San Biagio dove i carabinieri hanno rintracciato, sulla scorta della denunica di una coppia, tre persone (due donne e un uomo) che hanno venduto un’abitazione alle vittime del valore di circa 70mila euro nonostante fosse priva di concessione edilizia.