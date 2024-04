Fiamme nello stabilimento balneare, distrutti una parete e la cucina

Un incendio ha distrutto parte di uno stabilimento balneare nella serata di ieri, sabato 13 aprile. Il rogo si è sviluppato in via del Porto, a Sperlonga dove le fiamme hanno distrutto una parete in legno e causato danni all’interno della cucina della struttura balneare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale Stazione e i vigili del fuoco di Gaeta che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.

Sulle origini dell'incendio sono in corso le indagini ma l'ipotesi più accreditata è che sia divampato a causa del corto circuito del quadro elettrico sito nella cucina.