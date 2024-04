Vendono un'abitazione priva di concessione edilizia per 70mila euro

Hanno cercato di vendere un’abitazione priva di concessione edilizia ma sono stati scoperti e denunciati per truffa e falso ideologico. E’ accaduto a Monte San Biagio dove i carabinieri della locale Stazione hanno avviato un’indagine in seguito alla denuncia presentata da una coppia di coniugi, entrambi 35enni. I militari sono riusciti a risalire ai responsabili, una donna di 84 anni residente a Monte San Biagio, un 73enne anche lui residente a Monte San Biagio e un’altra donna 65enne residente a Fondi. I tre hanno venduto un’abitazione alle vittime del valore di circa 70mila euro nonostante fosse priva di concessione edilizia.

Per i tre è scattata una denuncia a piede libero per concorso in truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.