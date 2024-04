Centro commerciale: a sorpresa Maury's apre al pubblico

La lunga e tormentata vicenda del centro commerciale di via del Lido, oggetto di un'inchiesta della Procura della Repubblica che lo aveva sequestrato nelle more di una serie di incertezze amministrative relative ai passi carrabili, ha vissuto ieri un nuovo passaggio: una delle tre attività presenti nell'area, Maury's ha infatti aperto i battenti registrando peraltro un buon accesso di clienti nel corso della giornata di sabato.

Risolto il problema con la magistratura, avendo il Tribunale del Riesame tolto i sigilli considerando che si tratta di tre diverse attività di vendita e non di un'unico centro commerciale (come invece sostiene la Procura nella sua indagine per lottizzazione abusiva) resta aperta la questione dei passi carrabili, uno su via del Lido e due su via Ferrazza, complanare della Pontina. Su questi ultimi due peraltro la competenza è dell'Anas che a oggi non si è ancora pronunciata sollevando una serie di dubbi circa le condizioni di sicurezza di quell'accesso alla struttura commerciale.

Nel frattempo però pochi giorni fa la società che gestisce Maury’s ha presentato una nuova Segnalazione certificata di inizio attività al portale impresainungiorno.gov.it e poi .comunicato all’ufficio Suap del Comune di Latina il subentro di un’altra società titolare della nuova Scia, in realtà riconducibile allo stesso gruppo. E ieri le porte si sono aperte grazie all'utilizzo di un solo passo carrabile. Difficile prevedere cosa accadrà nelle prossime ore: una delle ipotesi è che il Comune emetta una nuova ordinanza per bloccare l'attività.