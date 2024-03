Le notizie più importanti di oggi 9 marzo 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, venerdì 8 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Due ragazzi giovanissimi, studenti di un istituto superiore di Latina, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di molestie sessuali. E' il risultato dell'indagine avviata dai carabinieri in seguito alla segnalazione di un insegnate della diffusione di contenuti a sfondo sessuale riguardanti alcune studentesse di quella scuola. Le foto erano state ritoccate attraverso l’applicazione Bikinioff e realizzate da uno studente che poi le avrebbe diffuse attraverso un applicativo di messagistica istantanea, ad un altro studente.

- Rapina lampo al McDonald’s di Cisterna. Due persone sono entrate all’interno dei locali del fast food di via Nettuno dove c’era già qualche cliente con il volto coperto da cappuccio, scaldacollo e mascherina chirurgica. I banditi nella tasca del giubbotto avevano una pistola che hanno utilizzato per minacciare la persona che si trovava al bancone e farsi consegnare l’incasso. Poi sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce.

- Ondata di maltempo in arrivo sul Lazio e sulla provincia di Latina. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un’ allerta gialla dalla notte di oggi, sabato 9 marzo e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali.

- Controlli a tappeto dei carabinieri a Terracina. I militari hanno ispezionato alcune attività commerciali rilevando violazioni delle norme in materia di sicurezza degli alimenti. Posti sotto sequestro cibi senza tracciabilità: in tutto 50 chili di prodotti tra carne, pesce, pane e dolci. Multe per migliaia di euro.