Due minorenni indagati per le foto hard realizzate con l'intelligenza artificiale

Ci sono due ragazzi giovanissimi – 14 e 15 anni – studenti di un istituto superiore di Latina iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di molestie sessuali.

E' questo l'esito dell'indagine avviata alcuni giorni fa dai carabinieri del Comando provinciale dopo la segnalazione da parte di un insegnante venuto a conoscenza della diffusione di contenuti a sfondo sessuale riguardanti alcune studentesse di quella scuola. Le foto erano state ritoccate attraverso l’applicazione Bikinioff e realizzate da uno studente della suddetta scuola, che poi le avrebbe diffuse attraverso un applicativo di messagistica istantanea, ad un altro studente dello stesso plesso. I militari dell'Arma hanno quindi provveduto a sequestrare i telefoni cellulari degli alunni autori dell'operazione e i due ragazzi sono stati indagati per il reato di molestie sessuali. Del caso si sta occupando la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Roma.

Il Comando provinciale ha messo in programma per i prossimi giorni una serie di incontri incontri presso vari istituti scolastici al fine di sensibilizzare gli alunni sulle problematiche inerenti la diffusione di immagini sui social per evitare episodi che si stanno verificando con sempre maggiore frequenza.