Foto delle compagne di classe "spogliate" con l'intelligenza artificiale: il caso in una scuola di Latina

Foto modificate con l'intelligenza artificiale per spogliare alcune compagne di classe, poi condivise sui social e su Whatsapp. E' accaduto in una scuola superiore del capoluogo pontino. Si tratta di un episodio analogo a quello che si era già verificato nei mesi scorsi in una scuola media pontina, in cui erano state prese di mira delle studentesse e anche una docente.

Questa volta gli autori sarebbero minorenni di 14 e 15 anni, coetanei delle stesse vittime, coinvolti in un reato grave su cui indaga la procura dei minori di Roma. I fatti sono venuti alla luce nei giorni scorsi quando i professori, insospettiti da un clima particolarmente teso in classe, hanno fatto alcune domande ai ragazzi scoprendo così un nuovo caso di foto modificate con l'intelligenza artificiale in cui alcune studentesse di fatto comparivano nude. Le immagini sono state rapidamente condivise sui social e i docenti hanno deciso di allertare le forze dell'ordine.

I carabinieri hanno dunque sequestrato i telefonini degli adolescenti autori del fotomontaggio e poi hanno raccolto le testimonianze dei compagni e delle compagne di classe per ricostruire il caso. In seguito sono state informate le famiglie ed è scattata una formale denuncia.