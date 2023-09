Le notizie più importanti di oggi 23 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, venerdì 22 settembre, attraverso le notizie e i fatti più interessanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia.

- Il Questore di Latina ha emesso cinque provvedimenti di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. In due dei casi ha applicato il decreto Caivano che contiene "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile". Due sono pregiudicati di Terracina, altri due destinatari sono minorenni uno dei quali arrestato proprio dagli agenti di Terracina per furto aggravato di un ciclomotore e l'altro coinvolto nell'episodio del ferimento di alcune persone mediante esplosione di colpi da un fucile ad aria compressa (qui la notizia completa).

- E' stata fissata per il 6 ottobre prossimo l’udienza preliminare del processo a carico della moglie e della suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete e di altre tre persone nell'ambito dell'indagine sui mancati pagamenti ad alcuni lavoratori delle cooperative Karibu e Consorzio Aid. Uiltucs si costituirà parte civile (qui la notizia completa).

- Dovrebbero partire a breve i lavori per il livellamento del fondale del canale di Rio Martino. La decisione è stata adottata dalle amministrazioni comunali di Latina e Sabaudia nel corso di un incontro nel quale si è convenuto, in attesa dell'apertura dei cantieri, di dare respiro alla difficoltà del settore pesca che soffre da anni per il problema dell'insabbiamento della foce e di procedere ad un livellamento portuale (qui la notizia completa).

- Ha coinvolto anche Latina l’operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Rimini che ha scoperto un'associazione per delinquere i cui componenti hanno illecitamente importato in Italia, in soli 4 mesi di attività e mediante l’utilizzo di fittizia documentazione accompagnatoria, circa 900 mila litri di kerosene provento di furto in un oleodotto di una base NATO in Belgio. Il carbutante è stato illecitamente miscelato in un deposito abusivo con gasolio e olio rigenerato, immesso in consumo e venduto ad ignari clienti attraverso decine di distributori stradali. I reati sarebbero stati commessi a Rimini e nelle province di Roma, Latina, Napoli e Lucca (qui la notizia completa).