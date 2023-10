Le notizie più importanti di oggi 28 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, venerdì 27 ottobre, attraverso i fatti più importanti accaduti a Latina e nel resto della provincia.

- Vedendo il padre che picchiava la madre ha deciso di chiamare i carabinieri per denunciare l'uomo. Così nella tarda serata di giovedì i militari della Stazione di Priverno hanno arrestato un 42enne, di origine indiana per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione della famiglia hanno rilevato i segni di percosse al volto ed al collo della donna. (Qui la notizia)

- Nuova sfilata di testimoni nell’udienza del processo denominato "Puro Sangue Ciarelli" che vede sul banco degli imputati davanti al primo collegio penale del Tribunale di Latina dieci esponenti dell'omonimo clan di Campo Boario. In molti però davanti ai giudici hanno ridimensionano le minacce ricevute mentre un teste ha raccontato il violento pestaggio subìto quando era detenuto nel carcere di Cassino. (Qui la notizia).

- Ha ritirato la querela per violenza sessuale nei confronti del compagno durante la sua testimonianza in aula la ragazza italiana compagna del 22enne egiziano Dahy Ehab Mahrous Abouelela, che a giugno scorso era evaso dal carcere di Latina dove era detenuto oltre che per rapina e spaccio, anche per violenza sessuale e lesioni ai danni della sua compagna. La 25enne italiana davanti al Tribunale ha ammesso di essere stata picchiata ma ha precisato che il rapporto con il compagno era consenziente.(Qui la notizia)

- Un uomo è stato arrestato nel centro di Latina al termine di un inseguimento da parte dei poliziotti della Volante che lo avevano sorpreso a scambiare droga. Vistosi scoperto ha gettato la borsa ed è scappato ma è stato raggiunto e fermato. E' accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito gli agenti. (Qui la notizia)

- A partire da oggi, sabato 28 ottobre, il ponte Sisto sulla strada provnciale Badino a Terracina è chiuso al traffico veicolare dal km. 9+400 al 9+450 in entrambe le direzioni di marcia. Il provvedimento dell'amministrazione comunale si è reso necessario per effettuare sull’attuale struttura provvisoria lavori di manutenzione per garantire la sicurezza necessaria fino alla realizzazione del nuovo ponte. (Qui la notizia)