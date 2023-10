Le notizie più importanti di oggi 30 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 30 ottobre, attraverso le principali notizie e le storie che riguardano Latina e il resto del territorio pontino.

- Sono state eseguite questa mattina dalla guardia di finanza le misure degli arresti domiciliare e dell’obbligo di dimora nei confronti dei membri del Cda della Karibu. Il provvedimento rientra nell’ambito dell’inchiesta sulle attività delle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Ai domiciliari Marie Therese Mukamitsindo e la figlia Liliane Murekatete, rispettivamente suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, mentre per Michel Rukundo è stato disposto l'obbligo di dimora (chi è Liliane Murekatete, il suo ruolo in Karibu, alberghi e beni di lusso pagati con i fondi per i migranti).

- Tragedia lungo i binari della linea Roma- Napoli. Un giovane è stato investito da una treno nei pressi di Campoleone. Pesanti i disagi sulla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea via Formia, e problemi si sono registrati anche sulla Roma-Nettuno. La pista del suicidio sembra essere quella più plausibile (leggi qui la notizia completa).

- A Fondi si festeggia il ritorno di Marco Pannone, il ragazzo aggredito in un pub a Londra a dicembre dello scorso anno. Le speranze non si sono mai spente, anche se le sue condizioni erano giudicate critiche dai sanitari. A maggio del 2023 Marco era stato trasferito in Italia e il 18 ottobre è stato dimesso dal reparto di Terapia intensiva neurochirurgica del Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato appunto trasferito con un volo dal nosocomio londinese King's College Hospital.

- Una condanna per omicidio stradale. Ha patteggiato la pena la donna che il 13 gennaio dello scorso anno aveva provocato un incidente stradale sulla Pontina che aveva provocato la morte del 65enne di Maenza Salvatore Marchetti.

- Intitolazione di un tratto di via de Lido ad Antonio Pennacchi: la proposta è stata licenziata dalla commissione Urbanistica del Comune di Latina. Proposta partita dalla sindaca Matilde Celentano e che oggi è stata illustrata dal capo di gabinetto Alessandro Panigutti, durante la riunione della commissione presieduta da Roberto Belvisi (leggi qui la notizia).