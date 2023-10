Investimento sui binari a Campoleone, in corso gli accertamenti. Treni sospesi e maxi ritardi

Una persona investita da una treno: è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 30 ottobre, nei pressi di Campoleone. Pesanti al momento i disagi sulla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Roma-Napoli via Formia; problemi al momento si registrano anche sulla linea Roma-Nettuno.

Sono poche le informazioni fino a ora a disposizione. Sul posto sono intervenute i carabinieri di Aprilia e la polizia ferroviaria di Roma per tutti i rilievi.

Nel frattempo la circolazione dei treni intorno alle 11 è stata sospesa proprio per consentire tutti gli accertamenti necessari. Inevitabili i disagi per i pendolari. Come fanno sapere anche da Rete Ferroviaria Italiana, sono stati registrati rallentamenti per i convogli in viaggio di circa 60 minuti, con punte anche di 120 minuti; previste anche limitazioni di percorso, variazioni e cancellazioni delle corse.