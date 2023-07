Le notizie più importanti di oggi 4 luglio 2023 a Latina e in provincia

Dalle notizie di cronaca a quelle di attualità, ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 4 luglio, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e l'intera provincia.

- La mattinata si è aperta con un caso di cronaca: la notizia di un devastante incendio divampato in via del Crocifisso, alla periferia di Latina, che ha mandato in fumo il ristorante Il Casale Rosa. Il rogo ha tenuto impegnati a lungo circa 20 uomini del comando di Latina dei vigili del fuoco. Al termine delle operazioni di spegnimenti la struttura, a causa dei danni ingenti, è stata dichiarata inagibili. Indagini e sopralluoghi per stabilire le cause (la notizia completa).

- Oggi il giorno dei funerali a Roma dell'ex calciatore Vincenzo D'Amico. Poi la camera ardente a Latina, sua città di origine, allestita al museo Cambellotti. In molti hanno voluto rendere omaggio al feretro, circondato da bandieri, striscioni e sciarpe della Lazio (leggi la notizia).

- Stretta della guardia di finanza sulla movida e sullo spaccio a Ponza. Nel fine settimana trascorso, che ha visto riversarsi sull'isola pontina centinaia di turisti romani per il ponte si San Pietro Paolo, i militari, con l'impiego di un'unità cinofila, hanno effettuato controlli antidroga dei passeggeri nei punti di sbarco, segnalando 11 persone per detenzione di stupefacenti.

- La leader del Pd Elly Schlein a Ventotene, per riunire la segreteria nazionale, inaugurare il nuovo circolo locale del partito e parlare di Europa. La segretaria è sbarcata questa mattina accompagnata dai componenti della segreteria e da una delegazione provinciale del partito. Prima tappa: l'omaggio alla tomba del padre dell'Europa, Altiero Spinelli.