Pd, Schlein a Ventotene parla d'Europa e inaugura il nuovo circolo del partito

Come da programma, accompagnata dal segretario regionale Daniele Leodori e dai componenti della segreteria nazionale, la leader del Pd Elly Schlein è arrivata questa mattina, martedì 4 luglio, sull'isola di Ventotene. Un appuntamento programmato per riunire la segreteria, inaugurare il nuoco circolo del Pd sull'isola e anche un'occasione per parlare di Europa.

Ventotene è dunque una tappa certamente non casuale per Schlein, che oggi ha reso omaggio alla tomba di Altiero Spinelli. Proprio dall'isola la segretaria del Partito democratico ha parlato dei valori che devono animare lo spirito europeo: "Pensate ad un'Europa che anche sulla politica estera e di sicurezza comune deve riuscire a trovare una sua voce sola e forte per non condannarsi alla marginalità, quando altre grandi potenze fanno i loro interessi sullo scacchiere globale - ha dichiarato ai microfoni di Rainnwes 24 - Un'Europa quindi che possa farsi anche portatrice di pace in un momento grave e difficile in cui dobbiamo continuare a promuovere il pieno sostegno convinto all'Ucraina rispetto all'invasione criminale di Putin. Un'Europa che guarda al futuro e guarda anche alle responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni. Stiamo compromettendo il clima, stiamo compromettendo la capacità degli ecosistemi di rigenerare le risorse naturali. E in questi anni abbiamo visto passi importanti dell'Unione europea, contro l'emergenza climatica, che metta insieme un nuovo piano industriale europeo che accompagni tutti i settori economici alla conversione ecologica che serve mettendoci le risorse e le politiche che ci servono per l'efficientamento energetico, per la riduzione delle emissioni clima alteranti, per l'economia circolare, per la tutela della biodiversità".

"Diciamoci la verità - ha aggiunto - oggi non abbiamo ancora l'Europa del Manifesto di Ventotene, ma il Pd vuole continuare a lavorare in questa direzione perché è l'unica che può promettere un futuro migliore alle nuove generazioni".