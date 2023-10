Le notizie più importanti di oggi 1 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, domenica 1 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Dopo quasi 24 ore di ricerche è stato ritrovato l’uomo di 70 anni di origini irlandesi disperso sulla via Francigena. Era nella zona di Suso, dove da ieri erano concentrate le ricerche estese fino alle area tra Sezze e Sermoneta. Ricerche che sono andate avanti senza sosta da ieri e per tutta la notte per poi riprendere oggi, fino alla buona notizia arrivata in tarda mattinata. Recuperato con il verricello dell’elicottero dei vigili del fuoco, l'anziano è stato poi affidato alle cure dei sanitari.

- Tragedia ad Aprilia dove un giovane di 31 anni è deceduto in casa. Il ragazzo è morto folgorato mentre stava facendo la barba utilizzando un rasoio elettrico. Scattato l’allarme vani si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

- Parte da oggi il “Trimestre anti inflazione", l'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nelle intenzioni, dovrebbe portare una diminuzione nella spesa dei cittadini. Sono tanti, quasi 200, i negozi, le attività, i supermercati e anche le farmacie che hanno aderito nella provincia di Latina e in cui è possibile trovare gli sconti (qui tutti i dettagli).

- Prende il via domani anche a Latina e nella provincia pontina la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sono tre le fasi in cui è stata suddivisa la campagna; si parte con gli operatori sanitari e sociosanitari di Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; a loro si aggiungono anche professionisti delle Rsa e delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali (case di riposo e strutture riabilitative) con i relativi ospiti (qui tutte le informazioni).