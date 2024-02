Le notizie più importanti di oggi 12 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata, mercoledì 12 febbraio, con un riepilogo delle notizie che hanno interessato la città di Latina e il resto della provincia.

- Occhi puntati sulla città di Aprilia. Il prefetto Maurizio Falco ha riunito oggi il Comitato per l'ordine e la sicurezza per fare il punto della situazione, dopo le rapine avvenute sul territorio negli ultimi giorni. Con il sindaco Lanfranco Principi e i vertici delle forze dell'ordine è stato predisposto un piano di intervento per la prevenzione e il contrasto dei reati. Anche ad Aprilia arriveranno i servizi straordinari interforze Alto Impatto, controlli mirati concentrati in alcuni quartieri cittadini considerati più a rischio.

- A Cisterna un arresto per droga. Gli agenti del commissariato di polizia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina in una perquisizione nell'abitazione di un 53enne. In casa nascondeva 34 grammi di cocaina, suddivisa in 108 involucri.

- Accertamenti in corso della guardia costiera per risalire alle cause del rogo che nella serata di sabato ha distrutto tre imbarcazioni ormeggiate al porto turistico di Terracina. Nelle scorse ore l’ufficio circondariale marittimo di Terracina ha emanato un'apposita ordinanza con tutte le prescrizioni necessarie a garantire "la sicurezza della navigazione nelle aree interessate dalla presenza dei relitti delle imbarcazioni da diporto affondate a seguito di incendio”.

- Non si spegne l'eco della morte del detenuto che nella notte tra sabato e domenica si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella nel carcere di via Aspromonte, a Latina. In tribunale la Camera penale ha invitato i propri iscritti, magistrati giudicanti, pubblici ministeri, personale e tutti i presenti a osservare un minuto di silenzio "come manifestazione di cordoglio per la giovane vita interrotta e gesto di solidarietà verso tutti i detenuti che subiscono sulla loro pelle ingiuste ed illegittime condizioni di vita". L'uomo era finito in carcere a giugno dello scorso anno accusato di reali a sfondo sessuale.

- Mentre era alla guida della sua auto è incappato in un posto di blocco dei carabinieri, ma anziché fermarsi ha proseguito la sua corsa ed è stato inseguito. E' accaduto a Sabaudia. L'uomo è poi sceso dal veicolo e ha impugnato un martello minacciando i militari. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.