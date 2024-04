Le notizie più importanti di oggi 16 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, martedì 16 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio nel processo per la morte di Massimiliano Moro torna in libertà Antoniogiorgio Ciarelli. Il primo collegio penale del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta dell'avvocato Alessandro Farau di sostituzione della custodia in carcere con l'obbligo di firma. Essendo l'omicidio Moro l'unico reato per il quale era detenuto, l'istanza della della difesa è stata accolta e Ciarelli potrà uscire dal carcere e rientrare a Latina.

- Sgomberato un immobile in via dei Latini nel capoluogo: sequestrato nel 2017 era poi stato confiscato nell'ambito della normativa antimafia ma risultava ancora occupato abusivamente. L’operazione è stata condotta dalla questura con la collaborazione di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

- Muti davanti al gip i due uomini arrestati nei giorni scorsi ad Aprilia per tentato omicidio e porto abusivo di arma. Si è svolto oggi l’interrogatorio durate il quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I due uomini sono accusati del tentato omicidio di una donna, fatto avvenuto lo scorso agosto.

- Una discarica abusiva è stata sequestrata a Fondi dal reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Civitavecchia. Nel corso dei controlli è stata scoperta un’area di circa 4500 mq destinata al rimessaggio di natanti priva di qualsiasi titolo autorizzativo, con annesso pontile galleggiante adibito ad ormeggio anch’esso privo della concessione demaniale. Nella stessa area era presente anche la discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi tra cui pneumatici, fusti di olio e acidi esausti, scafi e carcasse di autoveicoli.

- Infine gli eventi. Sono numeri da record quelli registrati dalla Sagra del Carciofo di Sezze lo scorso fine settimana con migliaia di persone che hanno raggiunto il centro setino per la tradizionale rassegna. Soddisfatto il sindaco Lucidi: “In tantissimi hanno colorato una città che ancora una volta si è dimostrata capace di accogliere e permettere di veder valorizzate le proprie bellezze e le proprie eccellenze, sia culturali che produttive, nel nome di un prodotto che da 53 anni diventa protagonista di un evento che è destinato a crescere ancora”.