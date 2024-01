Le notizie più importanti di oggi 17 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti con le informazioni su ciò che è accaduto a Latina e nella sua provincia.

- Sentenza di non luogo a procedere per prescrizione di alcuni reati e un’assoluzione: così si è concluso il processo per le presunte irregolarità urbanistiche nella realizzazione della palazzina di via Roccagorga a Latina. La vicenda riguarda la costruzione di un fabbricato con destinazione residenziale per sette piani per un totale di 19 alloggi (qui tutti i dettagli sulla sentenza del processo).

- E’ lutto a Scauri dove marito e moglie - Maria Giovanna Lioniello e Carmelo Martinoli - sono morti a pochi minuti di distanza uno dall’altro. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. La tragedia ha colpito l’intra comunità della frazione di Minturno; cordoglio è stato espresso sia dal sindaco Stefanelli che dall’istituto Alberghiero Celletti dove la donna lavorava.

- E sempre a causa di un malore, accusato mentre come ogni giorno era al lavoro nella sua edicola di via Isonzo che gestiva da 20 anni, si è spento a Latina Fabrizio Conti. Edicolante di 60 anni è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Maria Goretti. A lanciare l'allarme era stata una cliente entrata per comprare il giornale.

- Una vita salvata grazie a una donazione di organi autorizzata dai familiari di un paziente deceduto all'ospedale Goretti. Si tratta del primo espianto del 2024, avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio. Questo il grande e ultimo gesto di generosità di un uomo di 70 anni deceduto nei giorni scorsi dopo essere stato colpito da un aneurisma dell'aorta addominale.

- Era alla guida sotto l’effetto di cocaina il giovane che ha provocato un incidente sulla Variante Appia, all'altezza del territorio di Formia. Nel sinistro erano rimaste coinvolte atre auto con feriti. Ora al giovane è stata ritirata la patente ed è stato denunciato dai carabinieri.