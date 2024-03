Le notizie più importanti di oggi 18 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 18 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- La città di Latina celebra la Giornata in ricordo delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Lo fa con una cerimonia organizzata dalla prefettura, che ha visto la presenza delle autorità civili e militari, dei sindaci, delle forze dell'ordine e della direttrice generale della Asl pontina, Silvia Cavalli, che ha ricordato l'impegno dei sanitari negli anni difficile della lotta alla pandemia. La Giornata si celebra il 18 marzo, nello stesso giorno dell'Unità nazionale. Conferiti nove diplomi al Merito della Repubblica.

- Aveva da poco compiuto 30 anni il giovane rimasto vittima dell'incidente avvenuto nella serata di domenica 17 marzo lungo la Flacca, nel territorio di Gaeta. A perdere la vita Yuri Shini che era alla guida di una Smart che si è scontrata con un'Opel Corsa gudata da una 58enne. Bilancio pesante: un morto e due donne ferite.

- Un altro sinistro si è verificato invece questa mattina nel territorio di Lenola. A scontrarsi un'auto e una moto. Ad avere la peggio un 29enne di Carpineto Romano, che viaggiava insieme a una ragazza di 27 anni. Il conducente della moto è rimasto ferito in condizioni serie ed è stato soccorso e trasportato in eliambulanza in un ospedale romano. Ferita ma non in pericolo di vita la ragazza che era con lui.

- Un'invasione di blatte ha interessato nei giorni scorsi gli spogliatoi al piano seminterrato dell'ospedale Goretti di Latina. Nella giornata di sabato, dopo l'allarme dato dai sanitari, gli ambienti sono stati chiusi e la Asl ha disposto un intervento urgente di disinfestazione.

- Una notizia di cronaca giudiziaria: aveva creato 70 posti di lavoro in maniera fittizia, riuscendo a ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione da parte dell’Inps. L'ente di previdenza lo ha però scoperto e denunciato. Per un 64enne di Latina è arrivato ora il rinvio a giudizio per il reato di truffa.