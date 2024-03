Invasione di blatte negli spogliatoi dell'ospedale Goretti

Un'invasione di blatte ha interessato i locali spogliatoio dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli operatori hanno lanciato l'allarme e nel pomeriggio di sabato i locali, che si trovano nel seminterrato del nosocomio, sono stati chiusi. La direzione sanitaria dell'ospedale ha disposto l'immediata disinfestazone e così non è stato possibile per il personale accedere agli spogliatoi, con notevoli disagi per tutti.

L'intervento però è stato urgente e necessario perché gli scarafaggi avevano invaso le stanze, per fortuna in ambienti lontanti dai reparti di degenza.

Solo ieri mattina, domenica 17 marzo, i locali sono stati riaperti e di nuovo accessibili al personale.