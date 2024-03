Crea 70 posti di lavoro fittizi e ottiene dall'Inps la disoccupazione per alcuni

Aveva creato 70 posti di lavoro in maniera fittizia ottenendo il pagamento della indennità di disoccupazione da parte dell’Inps ma l’ente di previdenza lo ha scoperto e denunciato.

Ieri per C. V., 64enne di Latina, è arrivato il rinvio a giudizio per truffa con l’aggravante della recidiva. L’uomo, legale rappresentante di una società, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per una vicenda che risale al 2021. Secondo l’accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Antonio Sgarrella, l’imputato avrebbe indotto in errore l’Inps ottenendo il pagamento della Naspi per otto dipendenti che in realtà non lo erano procurandosi un ingiusto profitto e causando un danno all’ente di 9.300 euro. Era stato l’Inps all’epoca a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica che ha aperto un’inchiesta e, a conclusione degli accertamenti, il pm Giuseppe Bontempo, ha chiesto il rinvio a giudizio del 64enne. Richiesta accolta questa mattina dal gup: l’uomo dovrà comparire il 27 gennaio del prossimo anno davanti al giudice monocratico del Tribunale Beatrice Bernabei per la prima udienza del processo a suo carico.