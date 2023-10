Le notizie più importanti di oggi 18 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, mercoledì 18 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Sette anni di reclusione: questa la pesante condanna nei confronti di uno straniero finito in carcere a dicembre scorso nell’ambito di una vasta operazione contro lo spaccio della Squadra mobile di Latina nel quartiere Nicolosi. Oggi la sentenza.

- A cinque anni dalla scomparsa di Desirée Mariotttini, c’è stata oggi a San Lorenzo la cerimonia in ricordo della 16enne di Cisterna trovata senza vita il 18 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani a Roma dove ha trovato la morte in maniera drammatica. Commoventi le parole della madre: “Fa male tornare in questo quartiere dove Desirée ha trovato tanta brutalità e violenza; qui è dove è stata portata via da me” ha detto Barbara Mariottini che poi ha rivolto il suo messaggio di speranza ai giovani.

- Grave incidente sul lavoro questa mattina in piazza Ilaria Alpi: un operaio è precipitato da un'altezza di circa 2 metri e mezzo mentre stava svolgendo dei lavori edili. Soccorso è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Accertamenti in corso da parte della polizia.

- E’ stato subito bloccato dalla polizia il minorenne considerato l’autore di una rapina ai danni di un 17enne messa a segno nella zona delle autolinee a Latina. Denunciato è stato poi riaffidato alla casa famiglia in cui era ospitato.

- Assoluzione in Appello per l’agronomo Pierluigi Ragagnin coinvolto nell’aprile 2021 nell'indagine "Job Tax" condotta dal Nas che aveva portato all’emissione di 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, estorsione e impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra.