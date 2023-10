Rapina un ragazzo che aspettava l'autobus alle autolinee: preso un minorenne

Ha avvicinato con una scusa un coetaneo che era in attesa dell'autobus alla stazione delle autolinee di Latina, poi si è fatto più insistente chiedendo denaro e, di fronte al rifiuto del ragazzo, è passato alle minacce e lo ha rapinato.

Vittima dell'aggressione è un ragazzo minorenne, al quale è stato sottratto con la forza il portafoglio. La rapina è avvenuta sotto gli occhi di diverse persone che si trovavano in quel momento nei pressi delle autolinee e che hanno allertato la polizia. Il responsabile, anche lui minorenne, è stato inseguito e bloccato a stretto giro dagli agenti della squadra volante. Il giovane, di origini tunisine, è stato dunque identificato, denunciato per rapina e poi riaffidato dalla polizia alla casa famiglia in cui era ospitato.