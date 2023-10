Il ricordo di Desirée a San Lorenzo: “Fa male tornare nel quartiere che mi ha portato via mia figlia”

A cinque anni dalla morte di Desirée Mariottini il quartiere San Lorenzo a Roma ha ospitato la cerimonia per ricordare la 16enne di Cisterna morta in circostanze drammatiche dopo essere stata violentata e drogata in un sito dismesso. Era il 18 ottobre del 2018 quando il corpo senza vita della ragazza venne ritrovato nello stabile di via dei Lucani nella Capitale.

A promuovere l’evento di oggi è stato il Comitato di Quartiere San Lorenzo che ha provveduto a rimettere la targa commemorativa vicino alla panchina rossa di piazza dei Campani e ha ricordato la ragazza con un minuto di silenzio in via dei Lucani organizzando poi un incontro al Parco delle Stelle di largo Passamonti, spazio recuperato in questi mesi dal gruppo Giovani San Lorenzo.

“Fa male tornare in questo quartiere dove Desirée ha trovato tanta brutalità e violenza; qui è dove è stata portata via da me, ma oggi vedendo i giovani e i loro sorrisi penso che ci sia ancora speranza. Il mio augurio sincero è che le cose possano cambiare qui e ovunque, un bacio a te lassù’’ ha detto la mamma di Desirée, Barbara Mariottini, che ha partecipato all’iniziativa “Quando una stella cade un desiderio si avverà?”.

“In queste giornate è difficile anche alzarsi dal letto– ha aggiunto alla Dire Barbara Mariottini– È difficile tutti i giorni, ma oggi in particolare torna tutto in mente. Questi ragazzi delle scuole presenti stamattina mi hanno dato la forza di alzarmi, sono una carezza. Il loro è un gesto d’affetto e di ricordo. Mi hanno regalato un po’ di forza ma soprattutto un po’ di speranza”.

Presenti all’iniziativa anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e il sindaco di Cisterna Valentino Mantini. “Siamo qui per ricordare Desirée, strappata alla vita, e dire il nostro no alla violenza sulle donne e ai femminicidi ma anche a presentare tanti progetti su San Lorenzo, da quello di via dei Lucani al lavoro straordinario dell'associazione dei giovani che qui sta riqualificando questo parco al largo Passamonti, a tanti altri interventi come la pedonalizzazione di piazzale del Verano. Siamo al lavoro per fare di San Lorenzo un quartiere bellissimo, vivo, animato ma sicuro, riqualificato e polo pulsante di una città più vicina alle persone’’ ha detto Gualtieri.

“Questa giornata - ha dichiarato la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello - deve restituire senso di speranza. Oggi usciamo fuori anche dai confini rispetto a cinque anni fa, è importante la presenza del sindaco di Cisterna di Latina. Io ricordo che quando apprendemmo di quanto accaduto a via dei Lucani dissi che mi sentivo moralmente responsabile. Quello che succedeva in quella strada lo avevamo più volte rappresentato anche alle forze dell'ordine. Ricordo che nel buio di quel momento fummo travolti anche dai fari della stampa. Fu un momento difficile da vivere e anche da superare. La giornata di oggi restituisce un senso e una modalità pratica per dare a tutte e a tutti una speranza di rinascita”.