Spaccio di droga nel quartiere Nicolosi, pesante condanna per il pusher

Pesante condanna per uno straniero finito in carcere a dicembre dello scorso anno nell’ambito di una vasta operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti portata a termine dalla Squadra mobile di Latina nel quartiere Nicolosi. Nouredinne Hamza questa mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per essere giudicato con rito abbreviato come richiesto dal suo legale, l’avvocato Valentina Sartori. A fronte di una richiesta del pubblico ministero Marco Giancristofaro ad una pena di 6 anni e otto mesi il gup, al termine della camera di consiglio, lo ha condannato a 7 anni di reclusione oltre ad una multa di 40mila euro.

Quel giorno, a conclusione di una attività d’indagine sviluppata anche con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e con il contributo di alcuni poliziotti che avevano operato sotto copertura, era stata data esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 16 cittadini stranieri di nazionalità tunisina, marocchina e algerina, ritenuti responsabili di far parte di una vera e propria organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, eroina e hashish in quel quartiere.