Le notizie più importanti di oggi 19 marzo 2024 a Latina e in provincia

Il racconto della giornata di oggi, martedì 19 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Sono in corso le indagini dei carabinieri su un incendio avvenuto nella notte nei pressi della via Nascosa a Latina: a fuoco due auto, parcheggiate distanti una dall’altra, che risultano essere intestate alla stessa donna. L’ipotesi è che si tratti di un rogo di origine dolosa.

- E’ stato assolto dall’accusa di omicidio stradale il conducente di un autocarro che nell’agosto del 2021 a Cisterna aveva investito un uomo in bici provocandone la morte. L’assoluzione è arrivata oggi alla luce della circostanza che la vittima guidava il mezzo a due ruote in stato di ebrezza.

- Sorveglianza speciale per un 59enne originario di Napoli considerato esponente del clan camorristico Mallardo attivo a Giugliano in Campania. La misura di prevenzione è stata eseguita dai carabinieri a Minturno, dove l'uomo si era stabilito.

- Sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il processo a carico di 14 persone accusate a vario titolo di peculato e bancarotta fraudolenta per la vicenda della Formia Servizi, società mista che gestiva alcuni servizi, tra cui la sosta a pagamento, nella città del sud pontino. Oggi pomeriggio l’udienza in Tribunale a Latina.

- E’ stato arrestato l’uomo di 33 anni destinatario nei giorni scorsi di un provvedimento di sorveglianza speciale che i carabinieri avevano eseguito solo nelle scorse settimane. L'uomo era stato condannato a due anni di reclusione in primo grado perché responsabile, insieme ad altri, di una brutale aggressione omofoba avvenuta in un bar di Terracina. L’uomo, che aveva l’obbligo di rincasare alle 21, alcune notti fa non è stato trovato nella sua abitazione durante un controllo della polizia.

- Scontro in Comune tra Lbc e maggioranza sul caso del finanziamento perso per il progetto della pista ciclabile L1 che parte dalle autolinee e arriva all’ospedale Goretti passando per la facoltà di Medicina. Un botta e risposta tra il capogruppo di Latina Bene Comune Dario Bellini che ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale chiedendo sul tema la convocazione di una commissione competente in materia e l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco che ha replicato alle accuse.