Investì un ciclista che era ubriaco: assolto dall'accusa di omicidio stradale

Aveva investito un uomo che era in sella alla bicletta provocandone la morte ma è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale alla luce della circostanza che la vittima, un uomo di nazionalità polacca di 62 anni, guidava in stato di ebrezza.

Si è concluso così il processo con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese a carico di D.D.A., l'uomo che il 5 agosto 2021 alla guida di un autocarro aveva investito tra via Nettuno e via dei Rangers a Cisterna uno straniero che percorreva la strada nella stessa direzione di marcia. La vittima era stato sbalzata dalla bicicletta e il violento impatto gli era stato fatale. Nonostante i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro, per lui non c'è stato nulla da fare.

La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Riccardo Amadei, ha dimostrato come lo straniero sulla bici era in stato di ebrezza alcolica esibendo i referti medici che provavano una concentrazione di alcol ben superiore al consentito e ha presentato una ricostruzione secondo la quale era stato il 62enne a sbandare sulla carreggiata all'improvviso non consentendo all'autista di evitarlo. Il pubblico ministero Andrea D'Angeli aveva chiesto una condanna a otto mesi con la sospensione condizionale ma il gup, accogliendo la richiesta della difesa, lo ha assolto dall'accusa di omicidio stradale.