Camorra, esponente del clan Mallardo scarcerato diventa sorvegliato speciale

La misura della sorveglianza speciale è scattata per Patrizio Picardi, 59enne originario di Napoli, considerato esponente del clan camorristico Mallardo attivo a Giugliano in Campania. La misura di prevenzione è stata eseguita dai carabinieri del reparto operativo del nucleo investigativo di Latina, guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise, nel comune di Minturno, dove l'uomo evidentemente si era stabilito.

Solo due mesi fa, a gennaio, Patrizio Picardi era stato scarcerato dal carcere di Parma, dove era detenuto. La Corte d'Appello di Napoli aveva infatti accolto l'istanza presentata dai suoi legali per decorrenza dei termini della misura cautelare. Il 59enne era stato condannato per estorsione, ma la Cassazione avva annullato con rinvio la sentenza di condanna.

Il nuovo provvedimento di sorveglianza speciale è stato emesso dal tribunale di Napoli perché Picardi è ritenuto "pericoloso, in quanto soggetto che vive abitualmente con proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica". La misura impone ora di osservare una serie di obblighi e prescrizioni, tra cui il divieto di frequentare altre persone con precedenti penali, il divieto di uscire nelle ore notturne e di detenere armi e il divieto di allontanarsi dalla città in cui ha stabilito il suo domicilio, per la durate complessiva di tre anni e sei mesi.