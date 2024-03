Le notizie più importanti di oggi 26 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata di martedì 26 marzo attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: queste le accuse che sono costate a un 41enne residente a Cisterna, ora condannato a 5 anni di carcere. La sentenza l'ha pronunciata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario davanti al quale si è celebrato il processo con rito abbreviato. L'uomo era finito in carcere a luglio dello scorso anno dopo la denuncia della moglie, che aveva raccontato anni di minacce, soprusi e anche una violenza sessuale (qui la notizia completa).

- Torna da un viaggio in Kenya e scopre di essere stato contagiato dalla scabbia norvegese. L'uomo di Latina si era presentato all'ospedale Goretti per uno sfogo cutaneo molto violento. I sanitari hanno accertato che si trattava appunto di scabbia. Il paziente ora è in trattamento per la cura e si trova in isolamento nel reparto di Malattie infettive.

- Fallimento dei cantieri Italcraft: il procedimento penale si chiude con sei assoluzioni. La Italcraft era stata dichiarata fallita il 26 giugno 2013. Undici anni dopo il giudice dichiara il non luogo a procedere per gli imputati perché il fatto non costituisce reato.

- Il punto sulla sicurezza in prefettura. Il prefetto Falco ha riunito il comandante della polizia stradale, i sindaci di Latina, Terracina, San Felice e Cisterna e il responsabile territoriale Lazio di Anas Marco Moladori. I servizi di controllo saranno intensificati con ulteriori pattuglie sulle strade a partire dal fine settimana, con l'attenzione puntata in particolare su Pontina e Appia.

- Scontro in consiglio comunale a Latina sull'isola pedonale. Non passa la mozione presentata dai gruppi di minoranza (Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032). Le accuse: "Maggioranza contraddittoria, ignorate le linee guida del Pums approvate dalla stessa giunta. La decisione è profondamente sbagliata e priva di analisi". La piazza trasformata in un parcheggio con 40 stalli.