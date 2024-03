Anni di maltrattamenti, botte e violenze sessuali: arriva la condanna a 5 anni di carcere

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: queste le accuse che sono costate ad un 41enne di nazionalità straniera residente a Cisterna una condanna a 5 anni di carcere. La sentenza l'ha pronunciata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario davanti al quale si è celebrato il processo con rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena.

M.B., queste le sue iniziali, era finito in carcere a luglio dello scorso anno quando la moglie aveva presentato una denuncia agli agenti del locale Commissariato con la quale ha raccontato i soprusi, le minacce, le botte e anche una violenza sessuale dei quali era stata vittima per anni, a partire dal 2018. "Ti faccio a pezzi", "Ti ammazzo" alcune delle frasi che il marito le urlava contro alle quali vanno aggiunti schiaffi spintoni e colpi che l'ahhno costretta più di una volta a rivolgersi ai medici del pronto soccorso. Agli atti del procedimento ci sono infatti allegate anche le certificazioni mediche delle lesioni conseguenza delle aggressioni fisiche che spesso avvenivano anche davanti alla figlia minorenne. A causa dell'eccessivo uso di alcol la furia dell’uomo si rivolgeva spesso anche contro le porte di casa e varie suppellettili, distrutte nei momenti di raptus e la vittima ha anche raccontato di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Nel processo con rito abbreviato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia il pubblico ministero Daria Monsurrò al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a tre anni e mezzo di carcere ma il gup, a conclusione della camera di consiglio, ha inflitto una pena ancora maggiore: cinque anni di reclusione.