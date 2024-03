Torna da un viaggio in Kenya: contagiato dalla scabbia norvegese

Si è recato all'ospedale di Latina di ritorno da un viaggio in Kenya perché aveva un forte sfogo cutaneo su gran parte del corpo. Poteva sembrare un'insolazione, ma da un esame più approfondito è emerso dell'altro. Il paziente è stato infatti contagiato dalla scabbia norvegese, una forma a quanto pare particolarmente contagiosa e acuta.

La notizia è stata riportata nell'edizione odierna del quotidiano Latina Oggi. L'uomo, come si apprende, è stato immediatamente messo in isolamento nel reparto di Malattie infettive del Goretti e sottoposto ai trattamenti necessari per la cura dell'infezione.

La scabbia crostosa (detta norvegese) è dovuta a una risposta immunitaria del corpo alterata, che porta a una moltiplicazione degli acari in maniera superiore rispetto a quando si viene infettati dalla scabbia tradizionale. La caratteristica principale della norvegese è oltretutto l’elevata contagiosità: l’infezione è caratterizzata da spesse croste che contengono un numero elevato di acari e di uova, che rendono il soggetto infetto particolarmente contagioso anche attraverso la trasmissione indiretta.