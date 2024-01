Le notizie più importanti di oggi 27 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 27 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- E’ la notizia del giorno: un neonato tra i 6 e gli 8 mesi è stato abbandonato all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia. Il piccolo è stato ritrovato nella serata di ieri dal personale sanitario che dopo averlo portato al sicuro lo ha affidato ai medici per le cure e tutti gli accertamenti necessari. Il bambino sta bene ed è stato affidato a una casa famiglia. Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre è intervenuta anche l’amministrazione: “La situazione è delicata ed è monitorata costantemente”, dicono dal Comune.

- Maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: queste le accuse per cui a Sabaudia è stato arrestato un uomo di 73 anni. Poco prima, dopo aver impedito alla moglie di entrare in casa, ha colpito con calci e pugni l’auto al cui interno c’erano la donna e il figlio minorenne. Poi ha dato in escandescenze anche all’arrivo dei militari, armandosi di un martello. Fino a quando non è stato bloccato e arrestato.

- Nascondeva due etti di droga, 100 grammi di cocaina e altrettanti di eroina, l’uomo arrestato all’interno della stazione di Formia dalla polizia ferroviaria. All’arrivo di un treno proveniente da Napoli, gli agenti hanno notato che il 43enne alla loro vista si è agitato; una atteggiamento che ha attirato la loro attenzione spingendoli a effettuare un controllo.

- 27 gennaio: anche Latina ha celebrato oggi la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’olocausto. Alla stazione di Latina Scalo c’è stata la cerimonia in ricordo di Gina Piazza, la donna ebrea arrestata il 24 novembre del 1943 proprio alla stazione e deportata prima ad Auschiwitz e poi a Dacau. Presenti anche i nipoti di Gina Piazza. A Piana delle Orme c’è stata invece la commemorazione organizzata da Provincia e Prefettura.

- Infine una notizia di sport: Manuela Leggeri, originaria di Sezze, è stata scelta come assistente allenatore del ct della nazionale femminile Julio Velasco. La decisione presa nel corso dell’ultima riunione che si è tenuta a Roma del Consiglio Federale della Federazione Pallavolo.