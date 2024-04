Le notizie più importanti di oggi 3 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, mercoledì 3 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E’ scattata all’alba di oggi l’operazione “Jars” dei carabinieri che ha permesso di smantellare una organizzazione dedita al traffico di droga nel territorio di Fondi. Le indagini, coordinate dalla Dda di Roma, sono state condotte dai militari del Nucleo Investigativo di Latina con i colleghi della Compagnia di Terracina che hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone accusate a vario titolo di appartenere a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’uso delle armi, di estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni (qui il video dell’operazione).

- Offese, atteggiamenti persecutori, minacce e aggressioni fisiche e verbali sempre più violente nei confronti della madre: la drammatica storia arriva da Formia, scoperta dalla polizia che ha accolto la denuncia dell'anziana donna, sempre più spaventata per la propria incolumità a causa del comportamento della figlia di 36 anni. Al termine delle indagini la 36enne è stata allontanata da casa.

- C’è stata questa mattina in Prefettura la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Sisto. Un passaggio importante che sancisce la sinergia tra tutti gli enti interessati per poter finalmente realizzare l'infrastruttura che collega i due comuni di Terracina e San Felice Circeo e che è di fondamentale importanza per il territorio.

- Accusato di stalking nei confronti dei vicini di casa il 42enne di Cisterna arrestato nei giorni scorsi dalla polizia ha negato di averli tormentati con ogni mezzo possibile, come gli contesta invece l'accusa. C’è stato oggi l’interrogatorio dell’uomo che per ora resta in carcere proprio per evitare che rientrando a casa possa riprendere a infastidire i residenti nell'appartamento confinante.

- Informazione di servizio: chiude la Pontina per una notte per consentire i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia al chilometro 19+395. L’ordinanza di Astral dispone quindi l’interdizione al traffico nella notte tra il 3 e il 4 aprile dell’arteria; poi, fino al termine dei lavori, la strada statale 148 sarà percorribile su una sola corsia (qui tutte le informazioni utili).