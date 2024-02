Le notizie più importanti di oggi 4 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 4 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- La giornata si apre purtroppo con una tragedia. Non ce l'ha fatta un uomo di 81 anni di Aprilia, vittima di un incidente avvenuto nei giorni scorsi. L'anziano stava montando una pompa di calore all'esterno di un'attività commerciale, quando è precipitato da un'impalcatura. Le condizioni gravissime dopo la caduta lo hanno portato al decesso. Dopo la dichiarazione di morte cerebrale, i familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi ed è stato prelevato il fegato, messo a disposizione della rete trapianti.

- Il bilancio dell'Osservatorio sicurezza Vega Engineering sui morti e gli infortuni sul lavoro. I dati riguardano la provincia pontina e il Lazio. La regione presenta un'incidenza di decessi sul lavoro che la colloca in zona "bianca", perché risulta tra le meno elevate del Paese. Nel dettaglio dei dati provinciali, Latina si trova in zona gialla con un'incidenza di 28,6. Ma la provincia pontina è la seconda del Lazio per numeri di infortuni mortali registrati nel 2023: complessivamente sono stati 12 sugli 89 complessivi della regione (qui lo studio).

- Sorpresi e arrestati dopo aver depredato in poche ore tre esercizi commerciali di Latina: una farmacia e due supermercati. In quattro erano finiti agli arresti nei giorni scorsi, trovati con la merce appena rubata, per oltre mille euro, nei tre negozi del capoluogo. Ma il giudice li rimette in libertà e dispone a loro carico la misura degli obblighi di firma.

- Artigianato: la provincia di Latina perde in un anno 126 imprese secondo l’analisi di Confartigianato del Lazio. Sul territorio risultano in calo il settore delle costruzioni, la manifattura e la ristorazione artigiana. A crescere è invece il settore dell’intrattenimento (da 18 a 19), le attività professionali (da 128 a 130), la produzione di software (da 54 a 66), i servizi alle persone.

- Dopo la transazione milionaria con la Latina Ambiente approvata dalla maggioranza prima della fine del 2023, spuntano ora nuovi debiti del Comune che riguarderebbero la fatturazione Tia. Debiti per circa 13 milioni di euro. La consigliera di opposizione chiede chiarimenti alla commissione Bilancio.