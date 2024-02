Raffica di furti in un pomeriggio: la banda in trasferta rimessa in libertà

Una banda di "trasfertisti" bloccata e arrestata dopo tre colpi consumati a Latina. In quattro erano stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri, fermati all'uscita dell'ultimo supermercato depredato. Ma il giudice del tribunale di Latina li rimette in libertà e concede a tutti la scarcerazione con la misura dell'obbligo di firma. Il processo si celebrerà nel mese di marzo.

Indagati sono quattro cittadini rumeni, tre donne di 36,26 e 24 anni, e un uomo di 36 anni, tutti provenienti da un campo nomadi della Capitale e già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti.

Appena arrivati nel capoluogo avevano colpito una farmacia in via Romagnoli, da cui hanno portato via prodotti cosmetici per quasi un migliaio di euro. Poi si sono diretti verso un supermercato dove hanno sottratto altra merce per 400 euro e infine un terzo esercizio commerciale da cui hanno trafugato generi alimentari per 120 euro. Grazie alle testimonianze raccolte, all'uscita dall'ultimo negozio erano stati tutti bloccati e arrestati. La merce era stata recuperata e restituita ai titolai dei negozi.